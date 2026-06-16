Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед перелётом

Перелёт в самолёте является стрессом для организма, особенно для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. В беседе с URA.RU врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты нельзя употреблять перед полётом, а что, наоборот, поможет легче перенести путешествие.

По словам специалиста, из-за перепадов давления газы в ЖКТ расширяются, что вызывает вздутие, боль и дискомфорт. Ограниченная подвижность замедляет пищеварение, а сухой воздух в салоне и обезвоживание повышают риск запоров.

Перед перелётом врач рекомендует отказаться от сладких газировок, жирных, жареных блюд и фастфуда, бобовых, острых блюд, мучного и сладостей, алкоголя, а также кофеиносодержащих напитков. Диетолог советует устроить лёгкий перекус за один-два часа до вылета. Голодать тоже вредно — голод может усилить тошноту.

Между тем перед перелётом ограничить еду следует людям с заболеваниями кишечника, беременным женщинам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением углеводного обмена.

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