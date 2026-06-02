Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, на что потратила премию за Олимпиаду

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, на что потратила олимпийскую премию
Владлена Бобровникова
Комментарии

Гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» рассказала, на что потратила премию за Олимпиаду. Спортсменка поделилась, что вложила деньги в открытие собственного дела.

«Я свою олимпийскую премию вложила в открытие семейного кафе. Мне дали 4 млн от Фонда поддержки олимпийцев, машину, потом были ещё какие-то выплаты от региона, от города и от федерации. У нас был бешеный успех — мы стали первой джелатерией в Ростове», — сказала Бобровникова.

На Олимпиаде 2016 года в Рио‑де‑Жанейро Бобровникова в составе сборной России завоевала золотую медаль, а на Играх 2020-го в Токио — серебряную медаль.

Читайте интервью по ссылке:
«Партнёры забрали бизнес». Олимпийская чемпионка Бобровникова перезапустила семейное кафе
Эксклюзив
«Партнёры забрали бизнес». Олимпийская чемпионка Бобровникова перезапустила семейное кафе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android