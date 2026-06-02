Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, на что потратила олимпийскую премию

Гандболистка Владлена Бобровникова в интервью «Чемпионату» рассказала, на что потратила премию за Олимпиаду. Спортсменка поделилась, что вложила деньги в открытие собственного дела.

«Я свою олимпийскую премию вложила в открытие семейного кафе. Мне дали 4 млн от Фонда поддержки олимпийцев, машину, потом были ещё какие-то выплаты от региона, от города и от федерации. У нас был бешеный успех — мы стали первой джелатерией в Ростове», — сказала Бобровникова.

На Олимпиаде 2016 года в Рио‑де‑Жанейро Бобровникова в составе сборной России завоевала золотую медаль, а на Играх 2020-го в Токио — серебряную медаль.

