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Врач объяснила, почему никогда нельзя чесать место укуса комара

Врач объяснила, почему никогда нельзя чесать место укуса комара
Почему никогда нельзя чесать место укуса комара?
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Летом комариный укус кажется незначительной неприятностью ровно до того момента, пока рука сама не тянется его чесать. Почему зуд только усиливается от попыток его успокоить и что действительно помогает снять раздражение, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Когда комар кусает, он не только высасывает кровь, но и вводит в ранку слюну, содержащую чужеродные белковые молекулы и пептиды. Организм реагирует на них подобно аллергии — высвобождается гистамин, который и вызывает сильный зуд.

«Нельзя чесать, потому что чем больше мы чешем, тем больше гистамина высвобождается и усиливается зуд. Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать, — объяснила эксперт. — Нужно держать себя в руках, тогда зуд пройдёт гораздо быстрее».

Эксперт рекомендует промыть место укуса холодной водой (можно с мылом), приложить лёд для облегчения зуда, а также намазать противоаллергической антигистаминной мазью. Нельзя прижигать место йодом, уксусом, спиртом — можно добавить к укусу химический ожог.

Некоторые используют зубную пасту, особенно с ментолом — она слегка охлаждает и подсушивает. Но, по словам Чернышовой, это необязательно: «В целом достаточно смыть, приложить холод и не чесать. Вот три главные вещи».

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