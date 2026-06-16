Врач объяснила, почему никогда нельзя чесать место укуса комара

Летом комариный укус кажется незначительной неприятностью ровно до того момента, пока рука сама не тянется его чесать. Почему зуд только усиливается от попыток его успокоить и что действительно помогает снять раздражение, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Когда комар кусает, он не только высасывает кровь, но и вводит в ранку слюну, содержащую чужеродные белковые молекулы и пептиды. Организм реагирует на них подобно аллергии — высвобождается гистамин, который и вызывает сильный зуд.

«Нельзя чесать, потому что чем больше мы чешем, тем больше гистамина высвобождается и усиливается зуд. Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать, — объяснила эксперт. — Нужно держать себя в руках, тогда зуд пройдёт гораздо быстрее».

Эксперт рекомендует промыть место укуса холодной водой (можно с мылом), приложить лёд для облегчения зуда, а также намазать противоаллергической антигистаминной мазью. Нельзя прижигать место йодом, уксусом, спиртом — можно добавить к укусу химический ожог.

Некоторые используют зубную пасту, особенно с ментолом — она слегка охлаждает и подсушивает. Но, по словам Чернышовой, это необязательно: «В целом достаточно смыть, приложить холод и не чесать. Вот три главные вещи».

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