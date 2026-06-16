Чем опасны сырая рыба и рис в роллах: врач предупредила о риске остановки сердца

Блюда японской кухни, которые многие считают безобидным и даже полезным перекусом, на самом деле могут привести к летальному исходу. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем» объяснила, почему роллы и суши смертельно опасны.

Главная проблема — сырая рыба, которая не прошла должную термическую обработку, а также рис. Последний создаёт идеальную среду для стремительного размножения бактерий. Кроме того, в некачественном сырье могут содержаться соли тяжёлых металлов — ртуть и кадмий, а также паразиты и возбудители сальмонеллёза.

Симптомы отравления не заставляют себя ждать: тошнота, рвота, диарея и температура появляются уже в течение двух часов после трапезы. В тяжёлых случаях наступает обезвоживание, падает давление, начинаются судороги, человек может потерять сознание.

«Летальный исход возможен при остановке сердца или развитии критических осложнений у людей из группы риска», — предупредила Русакова.

Особую опасность представляют заведения общепита, где часто нарушают санитарные нормы. Ситуацию усугубляют дополнительные ингредиенты — сливочный сыр и майонез, которые ускоряют порчу блюд.

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