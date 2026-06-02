Второй этап велогонки «Россия» пройдёт во Владимирской области 6 июня

6 июня во Владимирской области пройдёт второй этап многодневной велогонки «Россия». Более 150 участников выйдут на трассу, которая соединит сразу два исторических города – Владимир и Суздаль. Мероприятие проходит при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта РФ.

Велогонка стартует во Владимире в 10:00 и проследует по старинному купеческому тракту, известному как Великая Владимирская дорога, на север в сторону Суздаля, где и состоится награждение велогонщиков медалями финишёров. По ходу движения участники заезда смогут увидеть древние достопримечательности, включая Суздальский Кремль и старинные торговые ряды. В Суздале, как и на предыдущем этапе в Костроме, посетителей и гостей города ожидает разнообразная культурная программа, включая выступления местных музыкальных коллективов и гастрономический фестиваль, который пройдёт на центральной площади города с 10:00 до 18:00.

Победители и призёры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин. Кроме того, начиная со второго этапа, лидеры будут впервые отмечены специальными брендированными джерси – победители каждого отдельного этапа наденут жёлтые, а лидеры общего зачёта всех этапов велогонки – красные майки лидеров.

В этот же день для жителей и гостей Суздаля пройдёт велофестиваль, в рамках которого любой желающий, вне зависимости от профессиональной подготовки, сможет отправиться в увлекательное велопутешествие по исторической части города. Маршрут длиной 6 км пройдёт по центральным улицам города и соберёт более 1000 участников. Для участия достаточно будет лишь предварительной регистрации на сайте. На каждом из этапов будут доступны мобильная техническая помощь и шатёр технического обслуживания в фан-зоне.

