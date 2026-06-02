Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Организаторы «Пикника Афиши» представили полный гид по фестивалю

Организаторы «Пикника Афиши» представили полный гид по фестивалю
Пикник Афиши
Комментарии

Организаторы «Пикника Афиши» представили полный гид по фестивалю, который пройдёт в Москве 20 июня. Хедлайнеры – FEDUK, звезда отечественного инди Zoloto, главные гитарные романтики Москвы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, классик хип-хопа и попа ЛСП, рэп-флагманы OG Buda и Mayot в сопровождении живого бэнда, а также Мальбэк х Сюзанна.

На сцены «Коломенского» также выйдут Элли на маковом поле, поп-рокеры passmurny, исполнители трогательного инди hehehe / хихихи, культовый для инди-сцены «десятых» дуэт ОЗЁРА, группа СТОУНД, ветераны инди-сцены RSAC. На фестивале также состоятся три шоукейса.

Фото: Пресс-служба Пикника Афиши

В этом году программа развлечений на Пикнике Афиши масштабна и разнообразна как никогда. Любители динамичного отдыха могут размяться в интерактивном пространстве от Московского спорта с VR-теннисом, стритболом и смузи-байками, пройти фитнес-челленджи, занятия по йоге и стретчингу. Футбольных фанатов объединит аттракцион «Чемпионата» с сабсоккером, кикером и футбольным тиром с призами.

Для ментальной перезагрузки стоит заглянуть в студию осознанности, чтобы пройти таро-сессию или встать на гвозди. Позаботиться о себе можно на сеансах экспресс-массажа. Также гостей ждут уютный ретро-киоск журналов и зеркальный лабиринт.

Также будет работать зона «Поле впечатлений». Это кураторская «карусель музеев» от Дарьи Тишковой, где аттракционы уступают место неожиданным встречам с искусством – здесь представлен Добрый музей (Третьяковская галерея), Еврейский музей и центр толерантности, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы и другие значимые культурные институции. На фестивале много творческих зон.

Фото: Пресс-служба Пикника Афиши

В этом году гастрозона на московском Пикнике Афиши станет ещё больше. Гостей ждут пять тематических фудкортов. Каждая зона – с собственным характером и атмосферой – предлагает гостям разные гастрономические сценарии в течение дня. А на маркете фестиваля представлены десятки лучших в своих категориях марок украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики и одежды для детей и взрослых.

Главное новшество Пикника Афиши – масштабный луна-парк, который встречает гостей вайбом праздника и превращает фестиваль в красочный парк аттракционов. Прямо на входе посетителей заряжает настроением яркий брасс-бенд, а на территории можно встретить ситуативный театр. Главной точкой притяжения луна-парка станет 16-метровое колесо обозрения. Особое внимание – к семейному отдыху и детской зоне.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести? Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести?
«Важно уйти вовремя». Как футболистка Правдина стала гендиректором молочного предприятия
Эксклюзив
«Важно уйти вовремя». Как футболистка Правдина стала гендиректором молочного предприятия
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android