Организаторы «Пикника Афиши» представили полный гид по фестивалю, который пройдёт в Москве 20 июня. Хедлайнеры – FEDUK, звезда отечественного инди Zoloto, главные гитарные романтики Москвы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, классик хип-хопа и попа ЛСП, рэп-флагманы OG Buda и Mayot в сопровождении живого бэнда, а также Мальбэк х Сюзанна.

На сцены «Коломенского» также выйдут Элли на маковом поле, поп-рокеры passmurny, исполнители трогательного инди hehehe / хихихи, культовый для инди-сцены «десятых» дуэт ОЗЁРА, группа СТОУНД, ветераны инди-сцены RSAC. На фестивале также состоятся три шоукейса.

В этом году программа развлечений на Пикнике Афиши масштабна и разнообразна как никогда. Любители динамичного отдыха могут размяться в интерактивном пространстве от Московского спорта с VR-теннисом, стритболом и смузи-байками, пройти фитнес-челленджи, занятия по йоге и стретчингу. Футбольных фанатов объединит аттракцион «Чемпионата» с сабсоккером, кикером и футбольным тиром с призами.

Для ментальной перезагрузки стоит заглянуть в студию осознанности, чтобы пройти таро-сессию или встать на гвозди. Позаботиться о себе можно на сеансах экспресс-массажа. Также гостей ждут уютный ретро-киоск журналов и зеркальный лабиринт.

Также будет работать зона «Поле впечатлений». Это кураторская «карусель музеев» от Дарьи Тишковой, где аттракционы уступают место неожиданным встречам с искусством – здесь представлен Добрый музей (Третьяковская галерея), Еврейский музей и центр толерантности, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы и другие значимые культурные институции. На фестивале много творческих зон.

В этом году гастрозона на московском Пикнике Афиши станет ещё больше. Гостей ждут пять тематических фудкортов. Каждая зона – с собственным характером и атмосферой – предлагает гостям разные гастрономические сценарии в течение дня. А на маркете фестиваля представлены десятки лучших в своих категориях марок украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики и одежды для детей и взрослых.

Главное новшество Пикника Афиши – масштабный луна-парк, который встречает гостей вайбом праздника и превращает фестиваль в красочный парк аттракционов. Прямо на входе посетителей заряжает настроением яркий брасс-бенд, а на территории можно встретить ситуативный театр. Главной точкой притяжения луна-парка станет 16-метровое колесо обозрения. Особое внимание – к семейному отдыху и детской зоне.

