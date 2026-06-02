Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest

Количество эксклюзивных билетов ограничено. Их покупатели могут выиграть постер Радини.

Специально для VK Fest художник Пабло Радини разработал дизайн билетов для категорий «Входной» и «Входной на два дня» для всех городов VK Fest. Их цены не отличаются от обычных.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Первые 100 билетов, выпущенные лимитированной серией, были выкуплены менее чем за час. Поэтому организаторы приняли решение увеличить их число: гостям доступны по 600 арт-версий пропусков на фестиваль для каждого города.

Обладатели таких билетов участвуют в розыгрыше постеров, созданных художником для VK Fest. Победителей определят с помощью рандомайзера. Правила указаны на сайте фестиваля. Результаты объявят 11 июня в сообществе VK Fest во «ВКонтакте».

Пабло Радини работает на стыке цифрового искусства и массовой культуры. В его творчестве сочетаются мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды. Критики характеризуют его стиль как минималистичный, ироничный и дерзкий.

