В «Лужниках» в четвёртый раз открылся Беговой центр

1 июня на территории Южного спортивного центра ОК «Лужники» Департамент спорта города Москвы и Беговое сообщество в четвёртый раз открыли Беговой центр. В этом году он будет работать до конца сентября.

В рамках открытия двукратный чемпион России в марафоне, победитель Московского марафона — 2018 Степан Киселёв и победительница Московского марафона — 2024 и Comrades Marathon — 2022 Александра Морозова встретились с представителями медиа. Спортсмены поговорили о роли пауз в тренировочном процессе, восстановлении и о том, почему иногда для продолжения движения важно вовремя замедлиться.

Кроме того, на встрече Александра Морозова впервые объявила о съёмках полнометражного документального фильма «Больше чем марафон», посвящённого её беговой истории. Фильм расскажет о спортивном пути Морозовой и моменте, когда после 10 лет побед и выступлений на международном уровне она принимает решение не выходить на старт в новом сезоне, оставаясь в форме и способной продолжать. Съёмки пройдут в июне, премьера запланирована на конец сентября.

Вечером Степан Киселёв и Александра Морозова провели первую открытую тренировку Бегового центра в новом сезоне. Участники сделали разминку, пробежали по территории «Лужников», выполнили специальные беговые упражнения и завершили занятие заминкой на стадионе. После тренировки у гостей была возможность неформально пообщаться со спортсменами.

В этом году Беговой центр вновь станет площадкой для тренировок, доступной самой широкой аудитории — от начинающих бегунов до опытных любителей от 18 лет. Здесь гости смогут заниматься самостоятельно или с тренером, индивидуально или вместе со своим клубом, готовиться к предстоящим соревнованиям, а также посещать различные мастер-классы и открытые тренировки от команды Бегового сообщества и профессиональных спортсменов.

В Беговом центре предусмотрено три основные зоны, две из которых тренировочные — беговые дорожки, зона растяжки и ОФП — и сервисная зона, которая будет включать раздевалки и камеры для хранения вещей, а также зону восстановления. Посещение Бегового центра — бесплатное по предварительной регистрации на сайте проекта.

