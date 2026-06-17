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Трихолог объяснил, о чем говорит равномерная потеря волос или залысины

Трихолог объяснил, о чём говорит равномерная потеря волос или залысины
О чём говорит потеря волос или залысины
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Если волосы начинают выпадать активнее обычного, характер этого процесса может указать на истинную причину проблемы. Дерматолог-трихолог клиники «Доктор волос» Эдуард Бучаров в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как по симптомам распознать различные виды алопеции.

Первый сценарий: волосы редеют равномерно по всей голове. Это самая частая форма выпадения. Волосы массово «засыпают» и перестают расти. Причиной может стать что угодно: сильный стресс, недавняя болезнь, жёсткая диета, изнурительные тренировки, гормональные скачки или нехватка витаминов. Хорошая новость: чаще всего это обратимо.

Второй сценарий: лысеют только лоб и макушка. Волосы выпадают в центральной части головы и на лбу, но по бокам и на затылке остаются. Это андрогенетическая алопеция. Виновники — мужские гормоны и слишком чувствительные к ним волосяные луковицы. У мужчин проблема встречается чаще и протекает тяжелее, но женщины тоже страдают, их волосы сильно истончаются.

Это одна из самых коварных форм: без лечения она неуклонно прогрессирует, и со временем волосы могут не восстановиться.

Третий сценарий: волосы выпадают отдельными «гнёздами». На голове появляются чёткие очаги облысения. Чаще всего это значит, что собственный иммунитет атакует волосяные фолликулы. Либо причиной стали кожные болезни — например, себорея, псориаз или грибок. При грибковой инфекции волосы могут не только выпадать, но и ломаться у самого корня. Однако после лечения они обычно отрастают.

Врач рекомендует не заниматься самолечением и не искать диагноз в интернете. Если волосы начали редеть, нужно идти к трихологу. Специалист осмотрит кожу головы с помощью специальной камеры, при необходимости назначит анализы и только потом подберёт лечение.

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