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Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку
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Традиционное летнее блюдо может быть опасным для людей с рядом хронических заболеваний. О том, кому стоит отказаться от окрошки, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам специалиста, окрошка представляет собой «комплексный раздражитель»: сочетание холода, кислоты, сырой клетчатки, квашеного компонента (кефир или квас), а зачастую — колбасы и майонеза. Каждый из этих элементов по отдельности способен спровоцировать обострение у уязвимых пациентов.

По словам эксперта, блюдо противопоказано при нескольких состояниях.

При остром и хроническом панкреатите (вне ремиссии). Холодная пища вызывает спазм сфинктера Одди, что может заблокировать отток панкреатического сока. В результате ферменты активируются внутри самой поджелудочной железы, запуская аутолиз (самопереваривание). Кефир и квас усиливают газообразование, растягивают петли кишки и рефлекторно усиливают боль. Через 30–90 минут после еды возможны опоясывающая боль, неукротимая рвота и даже ферментативный перитонит.

При жёлчнокаменной болезни и дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу. Холодный жир (майонез, сметана) в сочетании с низкой температурой вызывают дисфункцию желчного пузыря. Спазм или гипертонус могут спровоцировать выход камня в общий желчный проток, что чревато механической желтухой, холангитом или билиарным панкреатитом.

При гастрите с высокой кислотностью и ГЭРБ (рефлюкс-эзофагите). Кислота окрошки (уксус, лимонная кислота, кислый квас) снижает pH желудочного сока, дополнительно повреждая воспалённую слизистую. Это может вызвать быстрое опорожнение кислого содержимого в двенадцатиперстную кишку и дуоденогастральный рефлюкс (заброс желчи обратно в желудок). Таким пациентам разрешена только окрошка на нейтральной сыворотке без уксуса, с отварным картофелем и некислыми овощами.

При синдроме раздражённого кишечника с преобладанием диареи. Сырые огурцы и редис содержат FODMAP-углеводы (фруктаны, полиолы), которые провоцируют бурное брожение у людей с нарушенным микробиомом. Кефир и квас усиливают перистальтику, что приводит к послаблению стула, метеоризму и болевому синдрому.

Врач подчеркнул, что здоровым людям окрошка в умеренных количествах обычно не вредит, но при наличии перечисленных заболеваний от традиционного летнего блюда лучше отказаться или существенно изменить его рецептуру.

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