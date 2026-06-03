Тренер назвал оптимальное количество воды, которое стоит выпивать за тренировку

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин назвал «Чемпионату» оптимальное количество воды, которое стоит выпивать за тренировку. По его словам, вокруг воды на занятии ходит две крайности. Тренеры старой школы запрещают пить вообще, пугая «нагрузкой на сердце», другие таскают с собой огромные канистры и вливают в себя воду литрами, потому что где-то прочитали про разгон метаболизма. И то, и другое с точки зрения физиологии откровенная глупость.

«Давайте отталкиваться от здравого смысла. Во время нагрузки вы потеете, теряя жидкую часть крови. Если не пить совсем, кровь густеет. Сердцу становится физически тяжело толкать её по сосудам, пульс неадекватно растёт, а мышцы недополучают кислород. Но если влить в себя сразу пол-литра, вы получите полный желудок, который будет булькать при каждом приседе, и риск разбавления электролитов в крови», — сказал эксперт.

Идеальный ориентир — это ваше чувство жажды. У нашего организма есть чёткие рецепторы. Пересохло во рту — сделайте пару небольших глотков. Не стакан залпом, а именно два-три глотка.

В среднем за час силовой тренировки уходит около 500-700 миллилитров. Если у вас интенсивное кардио или в зале душно, может уйти и больше. Главное правило: вода должна быть обычной, не ледяной, а пить её нужно фоном, дробно между подходами. Не пытайтесь выполнить какую-то мифическую норму в литрах, просто не допускайте чувства пересушенной гортани, и ваша центральная нервная система скажет спасибо.

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