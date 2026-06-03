Кирилловский полумарафон пройдёт в Вологодской области 10 июня. Локация — город Кириллов. К участию приглашаются все желающие.

Организаторы подготовили для спортсменов несколько дистанций на выбор. Бегуны смогут попробовать свои силы на стартах 21 км, 10 км, 5 км. Для юных участников доступны детские забеги по возрастным группам.

Этот старт от марафонского проекта «Живая сталь» входит в серию забегов Вологодской области «Дыши историей». Дистанция полумарафона проходит по туристическому городу Кириллову. Старт располагается у стен кремля.

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