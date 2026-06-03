Фитнес-эксперт объяснила, почему новичкам не стоит тренироваться ежедневно

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в разговоре с «Чемпионатом», почему новичкам не стоит тренироваться ежедневно. Эксперт отметила, что, когда человек решает заняться спортом, ему часто хочется наверстать упущенное сразу. Появляется мотивация и принимается жёсткое решение тренироваться каждый день. Кажется, что так результат придёт гораздо быстрее. Но для новичка этот путь ведёт только в одну сторону — быстрое и глубокое истощение.

«Проблема кроется в том, как наше тело реагирует на новую нагрузку. Тренировка — это всегда стресс. Мы не становимся сильнее или выносливее в тот момент, когда поднимаем гантели или бежим по дорожке. Это происходит, когда мы восстанавливаемся. Если вы занимаетесь каждый день, то просто не оставляете организму времени на починку. Вы постоянно разрушаете то, что ещё не успело зажить. Очень скоро накапливается физическая усталость, начинают ныть суставы, а любая нагрузка даётся с огромным трудом», — объяснила Анна.

Ещё хуже работает психологическое выгорание. Встроить ежедневный фитнес во взрослую жизнь с работой и бытом практически невозможно. Вы неизбежно пропустите одно занятие, затем второе. Появится чувство вины, ощущение полного провала, и в итоге вы бросите процесс целиком.

Лучший старт — это не семь дней в неделю на голой силе воли, а две или три тренировки, между которыми есть полноценные выходные. Это дни, когда ваша главная задача по фитнесу заключается в том, чтобы просто нормально отдохнуть. Именно такой бережный ритм позволяет не сломаться в первый же месяц и сохранить движение в своей жизни надолго.

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