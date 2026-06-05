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Психолог рассказала, для чего полезно составлять чек-лист дел

Психолог рассказала, для чего полезно составлять чек-лист дел
Зачем составлять чек-листы
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Психолог Ксения Солопанова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», для чего полезно составлять чек-лист дел. По словам эксперта, списки становятся внешним жёстким диском для мозга. Вы не держите всё в голове — вы просто проверяете по списку.

«Хороший чек-лист помогает разгрузить голову. Человек перестаёт тратить силы на внутреннее напоминание себе о делах и может легче переключаться между задачами. Особенно это важно в условиях современного ритма жизни, когда мозг перегружен уведомлениями, большим количеством информации и многозадачностью», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести?
Как составить чек-лист, чтобы не запутаться в делах, и где его лучше вести?

Особенно чек-листы нужны в сферах, где высокая нагрузка и цена невнимательности. В коммуникациях, PR, работе с репутацией один пропущенный этап иногда стоит очень дорого: не тот файл, забытое согласование, публикация без проверки фактов — и дальше команда уже работает не на результат, а на устранение последствий.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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