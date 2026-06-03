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Чемпионат Пермского края по трейлу «Обгоняя ветер» пройдёт 7 июня

Чемпионат Пермского края по трейлу «Обгоняя ветер» пройдёт 7 июня
«Обгоняя ветер»
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Чемпионат Пермского края по трейлу «Обгоняя ветер» пройдёт 7 июня. Локация — Сылвенское с/п, д. Мостовая, коттеджный посёлок Павловский 1, пляж Verde.

В программе — старты на дистанции 30 км, 15 км, 8 км, 4 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили соревнования по возрастным группам. Бегунов ждёт интересная трасса с красивыми видами: лес, овраги, берег реки и несколько бродов.

Расписание

  • 08:30 — 12:00 — выдача стартовых пакетов;
  • 10:00 – старт на дистанцию 30 км;
  • 10:30 — старт пляжного триатлона «Мостовая TRI»;
  • 10:30 — 18:00 — развлекательная программа, аниматоры, конкурсы и розыгрыши;
  • 11:30 — старт на дистанцию 15 км;
  • 11:45 — старт на дистанцию 8 км;
  • 13:15 — старт на дистанцию 4 км;
  • 14:00 — старт детского забега на 2 км;
  • 14:15 — старт детского забега на 1 км;
  • 14:30 — награждение по итогам дистанций 30 км, 15 км, 8 км и 4 км;
  • 15:00 — награждение детских дистанций;
  • 15:30 — 18:00 — пляжная вечеринка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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