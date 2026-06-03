Чемпионат Пермского края по трейлу «Обгоняя ветер» пройдёт 7 июня. Локация — Сылвенское с/п, д. Мостовая, коттеджный посёлок Павловский 1, пляж Verde.

В программе — старты на дистанции 30 км, 15 км, 8 км, 4 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили соревнования по возрастным группам. Бегунов ждёт интересная трасса с красивыми видами: лес, овраги, берег реки и несколько бродов.

Расписание

08:30 — 12:00 — выдача стартовых пакетов;

10:00 – старт на дистанцию 30 км;

10:30 — старт пляжного триатлона «Мостовая TRI»;

10:30 — 18:00 — развлекательная программа, аниматоры, конкурсы и розыгрыши;

11:30 — старт на дистанцию 15 км;

11:45 — старт на дистанцию 8 км;

13:15 — старт на дистанцию 4 км;

14:00 — старт детского забега на 2 км;

14:15 — старт детского забега на 1 км;

14:30 — награждение по итогам дистанций 30 км, 15 км, 8 км и 4 км;

15:00 — награждение детских дистанций;

15:30 — 18:00 — пляжная вечеринка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.