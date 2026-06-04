Диетолог объяснила, почему в жаркую погоду не хочется есть

Диетолог и нутрициолог Виктория Кострова рассказала «Чемпионату», что снижение аппетита в жару — физиологически обоснованная защитная реакция организма. Процесс переваривания пищи всегда сопровождается выделением большого количества тепла. И мозг, чтобы избежать опасного внутреннего перегрева, намеренно подавляет чувство голода.

«Для охлаждения тела кровь активно приливает к коже, вызывая снижение кровообращения во внутренних органах, из-за чего ферментативная активность пищеварительной системы сильно падает. Заставлять себя в жару есть привычными порциями не стоит, это только перегрузит ЖКТ. Летняя вялость и упадок сил чаще всего связаны не с дефицитом калорий, а с обезвоживанием и критической потерей важных минеральных веществ вместе с потом. Чтобы сохранить высокий уровень энергии, перенесите плотные приёмы пищи на раннее утро и поздний вечер», — сказала эксперт.

В дневную жару отдавайте предпочтение лёгкой еде: холодным овощным супам, зелёным смузи или ягодам. Они быстро усваиваются и не требуют от организма дополнительных энергозатрат. Также старайтесь пить не просто воду, а природные изотоники, быстро восстанавливающие водно-солевой баланс. Достаточно добавить в стакан дольку лимона и щепотку соли, чтобы поддерживать баланс энергии в организме в течение всего дня.

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