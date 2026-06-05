Забег «Уклы-кая Зилим трейл» пройдёт в Башкортостане 6 и 7 июня

Забег «Уклы-кая Зилим трейл» пройдёт в Башкортостане 6 и 7 июня. Это фестиваль спорта и трейлраннига в одном из самых красивых уголков страны — природном парке «Зилим».

К участию приглашаются все желающие. Организаторы подготовили различные трейлы, SUP, соревнования по рыболовному спорту и возможность провести время на базе отдыха «СарыТаш». В программе старты на 27 км, 16 км, 6 км, а также SUP-ралли ~1 км и детские дистанции.

На маршруте участников ждут впечатляющие гроты Алып-кара и Уклы, массивные скалы Ак-таш и Уклы-кая, пещера Киндерлинская и Леднёвский водопад.

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