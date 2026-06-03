В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой» проекта благотворительного фонда «Дополнительное время».

Идея объединяет девять героинь из разных уголков России — олимпийских чемпионов и призёров международных соревнований, которые смогли совершить непростой переход из большого спорта в предпринимательство и общественную деятельность. Сегодня они развивают собственные компании, образовательные проекты и спортивные школы, вдохновляя новое поколение своим примером.

«Женщины, особенно бывшие спортсменки, сами не понимают своей силы и на что они способны. Проект «Сила Регионов» показывает таких невероятных девушек, успешных и в бизнесе и в спорте. Он даёт надежду и уверенность другим женщинам в том, что мы можем всё», — поделилась эмоциями от выставки одна из героинь проекта Владлена Бобровникова, олимпийская чемпионка и гандболистка.

Экспозицию буквально собирали руками её героинь. История каждой участницы раскрывается через серию из пяти фотографий: от спортивного прошлого и этапа внутреннего перелома к новой профессиональной роли и синтезу опыта, где спорт, предпринимательство и лидерство формируют единый вектор движения вперёд.

Фото: Пресс-служба выставки «Сила регионов»

На открытие лично приехали участницы проекта: мастер спорта международного класса по дзюдо Полина Чеканина, которая выступила на мероприятии с авторским DJ-сетом, олимпийская призёрка по лёгкой атлетике Олеся Красномовец, помогавшая монтировать экспозицию и размещать собственные цитаты, одна из самых титулованных баскетболисток страны Евгения Белякова, которая также принимала участие в создании выставочного пространства, а также Ирина Правдина — мастер спорта России по футболу и генеральный директор агрогруппы «Чемпион».

Выставка будет открыта для посетителей до конца июня на территории арт-квартала «Брусницын». Экспозиция станет частью культурной программы Петербурга и площадкой для диалога о роли спорта в формировании человеческого капитала страны.

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