Фестиваль IRONSTAR МИНСК 2026 пройдёт 6 и 7 июня

6 и 7 июня в Минске состоится спортивный фестиваль IRONSTAR МИНСК 2026, в программу которого войдут мужские, женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки. В этом году событие возвращается в столицу Беларуси, чтобы подарить спортивный праздник участникам из разных регионов двух стран.

Откроют программу заплывы на открытой воде — SWIMSTAR 1 МИЛЯ и SWIMSTAR 2 МИЛИ: 6 июня участники примут участие в заплывах на одну (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Оба старта пройдут в акватории Заславского водохранилища, которое ещё называют Минским морем. Продолжат фестиваль заплывы на 1 километр и эстафета для двух человек на 2 километра.

Кроме того, в субботу состоится женский забег IRONLADY, мужской забег MANSTAR и детские забеги STARKIDS. Женщины и мужчины пробегут 5 км по живописной природной зоне, вдоль береговой линии Минского моря. На финише все спортсмены получат медали, а участницы женского забега — цветы от организаторов. Детские забеги станут ярким завершением спортивного дня. Юные бегуны попробуют себя в забегах на 500 и 1000 м в зависимости от возрастной категории.

Кульминацией спортивного уикенда станут триатлонные гонки, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. Участников ждут захватывающие соревнования на «полужелезной» IRONSTAR 113 МИНСК 2026 и «олимпийской» дистанциях.

В рамках гонки на 113 км триатлеты поэтапно преодолеют 1,93 км плавания, 87,5 км велогонки и 20,4 км бега. На «олимпийской» дистанции спортсменов ждут заплыв на 1,5 км, велогонка на 42,9 км и забег на 10,7 км. Выступить можно не только индивидуально, но и в составе эстафетной команды. К старту допускаются как женские и мужские, так и смешанные команды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.