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Гастроэнтеролог рассказал, когда молочные продукты могут нанести вред

Гастроэнтеролог рассказал, когда молочные продукты могут нанести вред
Когда молочка вредит
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Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал «Чемпионату», когда молочные продукты несут вред. Во-первых, они могут быть довольно калорийными, особенно сыры, сливки, жирный творог и продукты с добавлением сахара. Во-вторых, у части людей встречается непереносимость лактозы: после молока появляются вздутие, урчание, боль в животе или диарея. В этом случае лучше выбирать безлактозные продукты или кисломолочные варианты, которые переносятся легче.

«Есть и ситуации, когда молочные продукты стоит ограничивать. При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при аллергии на белок коровьего молока, а также при определённых диетах их количество может потребовать коррекции. Отдельно стоит учитывать, что очень жирные молочные продукты и избыток сыра могут увеличивать калорийность рациона и перегружать его насыщенными жирами», — сказал эксперт.

Чтобы молочные продукты действительно приносили пользу, важно выбирать более простые варианты: кефир, натуральный йогурт без сахара, творог без добавок, не слишком солёный сыр. Лучше сочетать их с фруктами, ягодами, цельными крупами или орехами, а не с вареньем и сладкими топпингами.

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