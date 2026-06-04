Фитнес-эксперт объяснила, почему боль в мышцах — не признак эффективной тренировки

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему боль в мышцах — не признак эффективной тренировки. По её словам, это вредный миф. Многие верят, что сильная боль в мышцах это единственный показатель хорошего результата. Но на самом деле она говорит совершенно о другом.

«Боль означает лишь то, что тело столкнулось с новой и непривычной для себя нагрузкой. Вы сделали незнакомое упражнение, поменяли амплитуду или взяли чуть больший вес. Организм закономерно отреагировал микротравмами. Как только тело адаптируется к этому движению, острая боль уйдёт. И это абсолютно нормальный физиологический процесс», — сказала эксперт.

Если вы сознательно убиваетесь на каждой тренировке ради того самого жжения, вы просто мешаете организму восстанавливаться. Постоянная погоня за болью ведёт к истощению нервной системы. Вы тратите все ресурсы на то, чтобы прийти в себя, и сил на обычную жизнь просто не остаётся.

Настоящий показатель хорошей тренировки кроется в другом — это ваше стабильное самочувствие. Если после зала появляется энергия, вы стали лучше спать, а спина меньше ноет к концу рабочего дня, значит, вы всё делаете правильно. Здоровый фитнес не требует, чтобы оставаться без сил. Он должен делать тело крепче и возвращать лёгкость движения, а не превращать каждый день в тяжёлую борьбу с болью.

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