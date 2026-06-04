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Врач рассказала, как вовремя распознать солнечный удар и принять меры

Врач рассказала, как вовремя распознать солнечный удар и принять меры
Как распознать солнечный удар
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Врач-геронтолог Анна Шелобанова рассказала «Чемпионату», что солнечный удар, особенно у пожилых людей, даёт о себе знать неожиданно. Важно заметить первые признаки, пока состояние не стало критическим: это пульсирующая, нарастающая головная боль, головокружение, ощущение «ватности» в голове, шум в ушах, тошнота. Почти всегда нарушена координация — при ходьбе человека слегка шатает. Потливость резко прекращается, кожа становится горячей и сухой.

«Чтобы уберечься от солнечного удара, рекомендуется в жару носить лёгкую одежду из натуральных «дышащих» тканей и обязательно головной убор. Если человек стал слегка заторможенным, раздражительным, жалуется на тяжесть в голове, у него покраснело лицо, нужно немедленно переместить его в тень или прохладное помещение. Необходимо обильное питье маленькими глотками», — порекомендовала эксперт.

Пожилые люди часто не испытывают чувства жажды. Поэтому, даже если не просят пить, нужно каждые полчаса предлагать им — в идеале, несладкий чай. При первых же признаках солнечного удара стоит охладиться водой и, не дожидаясь обморока, лучше вызвать врача.

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