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Трейл «Изумрудные воды» пройдёт в Балашихе 7 июня

Трейл «Изумрудные воды» пройдёт в Балашихе 7 июня
Трейл «Изумрудные воды»
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Трейл «Изумрудные воды» состоится в Балашихе 7 июня. Локация старта — микрорайон Купавна. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки и опыта.

В программе – старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также детский забег на 1 км. Всем участникам полагается медаль финишёра. Призёры в абсолюте среди мужчин и женщин на всех дистанциях награждаются медалями и дипломами.

Расписание

  • 11:00 — начало регистрации
  • 11:30 — старт дистанции TKIDS12
  • 12:00 — старт дистанций T5, T10, T21
  • 17:00 — закрытие финиша

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