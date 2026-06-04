Трейл «Изумрудные воды» пройдёт в Балашихе 7 июня

Трейл «Изумрудные воды» состоится в Балашихе 7 июня. Локация старта — микрорайон Купавна. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки и опыта.

В программе – старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также детский забег на 1 км. Всем участникам полагается медаль финишёра. Призёры в абсолюте среди мужчин и женщин на всех дистанциях награждаются медалями и дипломами.

Расписание

11:00 — начало регистрации

11:30 — старт дистанции TKIDS12

12:00 — старт дистанций T5, T10, T21

17:00 — закрытие финиша

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