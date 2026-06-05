Фигуристка Анастасия Гребёнкина поделилась секретом дисциплинированности

Фигуристка Анастасия Гребёнкина в интервью «Чемпионату» поделилась секретом дисциплинированности. По мнению участницы Олимпийских игр в Турине, успех в любом деле — это результат чёткого умения сосредотачиваться исключительно на задаче.

«Спросите у любого психолога: у спортсменов практически во всём существует перекос. Наш цикл: кураж — аскетизм. Мы то берём жёсткую аскезу (не едим, не пьём, тренируемся), то уходим в кураж. Это соревновательный цикл, который вырабатывался всю жизнь (у меня — до 30 лет). Я этот паттерн повторяю и сейчас. Когда надо собраться и что-то сделать — включается слово «надо». В целом же я стараюсь контролировать себя: в меру есть, в меру тренироваться, без сильных перекосов», — сказала спортсменка.

Такой подход позволил Гребёнкиной достичь высот не только в спорте, но и в бизнесе. После завершения карьеры она сосредоточилась на развитии собственного дела – школе фигурного катания.

Полную версию интервью с Анастасией Гребёнкиной читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

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