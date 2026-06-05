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Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала, как контролирует все процессы в своём бизнесе

Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала, как контролирует все процессы в своём бизнесе
Анастасия Гребёнкина
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Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала в интервью «Чемпионату», как контролирует все процессы в своём бизнесе. После завершения карьеры в спорте она открыла школу фигурного катания и целиком погружена в развитие дела.

Гребёнкина подчеркнула, что держит абсолютно все процессы на личном контроле. Она всегда в курсе происходящего в школе. Спортсменка уверена, что умеет руководить, потому что видит картину целиком, выделяет главное, и исходя из этого уже намечает план действий.

«Контролировать процессы не так уж сложно: я понимаю цифры, сама приезжаю на катки всё проверить. Всегда выхожу на лёд, общаюсь с клиентами, с родителями, слушаю, кто что говорит, смотрю, как работают тренеры. Мне всё видно, глаз очень острый, я цепляю детали моментально. Вижу каждого человека, помню, как всех зовут. Наверное, из-за этого другим со мной бывает тяжело, ведь обычный тренер более расслаблен», — сказала фигуристка.

Полную версию интервью с Анастасией Гребёнкиной читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

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