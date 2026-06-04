«Красочный забег» пройдёт в Москве 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в Москве в рамках проекта «Лето в Москве» в 12-й раз состоится один из самых массовых фан-ранов страны — Красочный забег. Участники преодолеют 5 км через несколько красочных зон и вместе отпразднуют начало бегового лета. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Стартовый городок будет расположен недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финиш — на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Маршрут забега пройдёт по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт забега планируют выйти около 7 тысяч человек. Красочный забег — единственный старт Бегового сообщества, на котором не используются чипы хронометража, а финишное время фиксируется только у трёх первых мужчин и женщин.

В этом году конкурс на лучший костюм вновь пройдёт в трех номинациях: индивидуальной, парной и групповой. Чтобы побороться за звание самого креативного участника, в день старта с 8:00 до 10:40 нужно сфотографироваться и отметиться у волонтёров рядом с инфокубом на Цветном бульваре — они зафиксируют стартовый номер и наряд. Организаторы отберут топ-9 самых необычных образов в каждой из категорий, после чего начнётся открытое онлайн-голосование. По его итогам награды получат по три участника в каждой категории.

Все финишёры получат значки с символикой забега, а победители и призёры — три мужчины и три женщины — кубки и подарки. Принять участие в забеге можно с 14 лет.

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