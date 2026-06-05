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Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала, что почувствовала после завершения карьеры

Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала, что почувствовала после завершения карьеры
Анастасия Гребёнкина
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Фигуристка Анастасия Гребёнкина рассказала в интервью «Чемпионату», что почувствовала, завершив карьеру. Спортсменка ушла из большого спорта в 2008 году после выступления на чемпионате Европы.

«Во-первых, было облегчение, что всё закончилось. Во-вторых, я понимала, что меня ждёт предложение пойти в «Танцы на льду». Это заработок, популярность, и ты продолжаешь оставаться в спорте. Поэтому я не сильно переживала, что что-то пойдёт не так», — поделилась Гребёнкина.

Спустя время спортсменка нашла себя в бизнесе. Она открыла собственную школу фигурного катания и сейчас занимается её развитием.

Полную версию интервью с Анастасией Гребёнкиной читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

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