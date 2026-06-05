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Врач рассказала, как аллергикам пережить сезон тополиного пуха

Врач рассказала, как аллергикам пережить сезон тополиного пуха
Как аллергикам пережить сезон тополиного пуха
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Сезон тополиного пуха — настоящее испытание для аллергиков. Врач-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Абзацем» объяснила, почему пух опасен и как снизить риск обострений.

Сам по себе тополиный пух не аллерген, а мощный сорбент. Он переносит пыльцу луговых трав и злаков, которая и вызывает реакцию.

Аллергикам врач советует установить на окна специальные накладки с мелкими порами, делать регулярную влажную уборку и использовать кондиционеры (при условии регулярной чистки). Вне дома следует избегать парков, полей, лесов, дач и загородных коттеджей, носить респираторы или использовать препараты, создающие на слизистой носа защитную плёнку.

Эксперт отмечает, что обычные медицинские маски неэффективны — они пропускают пыльцу, которая на них скапливается, и тем самым могут усилить проявления аллергии.

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