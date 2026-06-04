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Международный день йоги пройдёт в Москве 21 июня

Международный день йоги пройдёт в Москве 21 июня
Международный день йоги
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21 июня в музее-заповеднике «Царицыно» состоится 12-й Международный день йоги в России в рамках проекта «Лето в Москве» — одно из крупнейших городских wellbeing-событий, которое объединит практиков йоги, представителей осознанного образа жизни и гостей фестиваля в одном из самых живописных пространств столицы.

В этом году концепция Yoga Day Russia будет посвящена теме баланса как одной из ключевых ценностей современной жизни. Территория фестиваля превратится в эстетичное и продуманное пространство, где йога выйдет за рамки физической практики и станет способом поиска внутренней устойчивости между амбициями и гармонией, динамикой города и необходимостью восстановления, технологиями и живым присутствием.

С 12:00 на территории фестиваля начнут работу более 70 площадок с занятиями по различным направлениям йоги под руководством ведущих преподавателей крупнейших школ Москвы. Программа также будет включать медитации, телесные практики, паблик-токи и лекции, посвящённые осознанному образу жизни, здоровью, красоте и духовному развитию. В шатре Московского института психоанализа пройдут практические мастерские от психологов.

На главной сцене состоится одна из самых масштабных медитаций в России, к которой сможет присоединиться каждый — вне зависимости от уровня подготовки. В практической и образовательной программе примут участие Александра Асадова, Анна Лунегова, Марисабель, Мария Самарина, Диана Джалалова, Анастасия Арманова и Роман Карловский.

Музыкальная программа объединит живые выступления артистов разных жанров, медитативные сеты и танцевальные пространства с открытыми мастер-классами. На главной сцене выступят ISENTIE, iskrit, проект Демерджи, а завершится программа масштабным выступлением DJ Aman. Специальным событием программы станет выступление секретных гостей, имена которых организаторы пока не раскрывают, а также выступление Ирины Нельсон, объединяющее музыку и практику.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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