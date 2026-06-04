«МегаФон» запустит первую в России Private 5G в промышленности

В рамках Петербургского международного экономического форума «МегаФон» и АО «Апатит» заключили соглашение о запуске проекта по созданию первой в России сети Private 5G в промышленности. Инфраструктура связи будет развёрнута на производственных мощностях компании в Заполярье и обеспечит работу беспилотной карьерной техники.

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков. В соответствии с договорённостями, компании внедрят в Мурманской области мультисетевую архитектуру. Процессы, требующие соблюдения строгих KPI, будут перенесены в контур сети 5G, а остальные производственные сервисы и оборудование – бесшовно переведены на LTE. Решение обеспечит запуск беспилотных самосвалов на добыче руды в Кировске и и создаст защищённую среду для других дистанционно управляемых процессов.

Высокоскоростная сеть пятого поколения с минимальной задержкой данных позволит исключить персонал из опасных зон, повысить безопасную производительность и оптимизировать логистические цепочки.

«Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование. В ожидании регуляторных решений мы с партнёром приступаем к реализации гибридной модели, что ускорит внедрение инноваций и обеспечит плавный переход к новым стандартам. Мультисетевая архитектура позволит изолировать в контуре LTE существующие процессы, а для высококритичных сценариев поэтапно развернём 5G. Это даст предсказуемую экономику, управляемые риски и позволит перейти к цифровому производству на всех этапах: от типовых офисных операций до добычи в карьере без участия человека», – рассказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Важность инноваций отметил и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков: «Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяется дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг – беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером – «МегаФоном». Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств».