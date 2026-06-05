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Невролог рассказала, может ли жвачка улучшить работу мозга

Невролог рассказала, может ли жвачка улучшить работу мозга
Как жвачка влияет на мозг
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Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала в беседе с «Чемпионатом», может ли жвачка улучшить работу мозга. По словам врача, ряд исследований подтверждает, что жевание жвачки действительно кратковременно улучшает когнитивные функции. Это связано с усилением притока крови к определённым зонам мозга, ответственным за внимание и память.

«Наиболее выраженный эффект отмечается в отношении внимания и кратковременной памяти. Также может наблюдаться незначительное повышение скорости реакции и улучшение способности к концентрации. Основной механизм — усиление мозгового кровотока, особенно в лобных и теменных долях, где расположены центры, отвечающие за рабочую память и внимание. Кроме того, жевание стимулирует активность вегетативной нервной системы, что также способствует повышению бодрости», — объяснила эксперт.

Эффект связан с временным усилением кровотока и нейронной активности. Как только стимуляция прекращается, показатели возвращаются к исходному уровню. Обычно пик эффекта наблюдается в течение 20–25 минут.

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