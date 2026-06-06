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Тренер рассказал, реально ли похудеть с помощью прыжков на скакалке

Тренер рассказал, реально ли похудеть с помощью прыжков на скакалке
Можно ли похудеть, прыгая на скакалке
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Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», реально ли похудеть с помощью прыжков на скакалке. Интернет пестрит видео, где люди «сушатся», напрыгивая тысячи раз на скакалке. Кажется, что это идеальный инструмент: стоит копейки, калории горят как в топке. На деле всё не так просто.

«Сама по себе скакалка жир не сжигает. Он уходит исключительно от общего дефицита калорий. Прыжки — это просто способ потратить энергию, причём способ весьма жёсткий. Это чистая плиометрика. При каждом приземлении голеностопы и коленные суставы гасят ударную волну, многократно превышающую вес тела. Если у вас есть лишние 15-20 килограммов и нетренированный связочный аппарат, скакалка строго противопоказана. Вы заработаете воспаление надкостницы или ахиллова сухожилия гораздо раньше, чем увидите первый минус на весах. Для людей с большим весом это просто травматологическая рулетка», — сказал эксперт.

Если же ваши суставы здоровы и вы хотите использовать скакалку для кардио — делайте это умно. Забудьте про марафоны «прыгаю час без остановки». Ваши икроножные мышцы быстро спазмируются в камень, а техника приземления сломается.

Используйте интервалы. Прыгайте 40 секунд в спокойном темпе, затем 20-30 секунд просто шагайте на месте, восстанавливая дыхание. Сделайте 10-15 минут таких раундов пару раз в неделю в конце силовой тренировки. Это даст отличный метаболический отклик без вреда для опорно-двигательного аппарата. Иллюзий строить не стоит — похудение всё равно происходит за счёт баланса на тарелке, а не в полёте над скакалкой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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