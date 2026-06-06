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Невролог рассказала, помогает ли жвачка при подготовке к экзаменам

Невролог рассказала, помогает ли жвачка при подготовке к экзаменам
Помогает ли жвачка готовиться к экзаменам
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Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала «Чемпионату», помогает ли жвачка при подготовке к экзаменам. По словам врача, такой лайфхак может временно повысить бодрость и уменьшить субъективное ощущение усталости, но не заменяет полноценный отдых. Эффект особенно заметен при лёгкой сонливости или монотонной работе.

«Это допустимый способ кратковременного повышения концентрации. Однако не стоит злоупотреблять: длительное жевание может вызвать напряжение жевательных мышц и дискомфорт. Жевание жвачки — простой и безопасный способ на короткое время улучшить внимание и память. Эффект обусловлен усилением кровотока и стимуляцией нервной системы, но длится не более 20-25 минут», — сказала эксперт.

Такой метод может быть полезен перед экзаменом, важной встречей или в периоды умственной усталости, однако не заменяет полноценный отдых и здоровый образ жизни. Важно помнить, что жвачка разрушает зубную эмаль. Поэтому такой способ повышения концентрации должен быть крайне редким.

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