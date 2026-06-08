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Невролог объяснил, почему продуктивность заметно снижается в жаркую погоду

Невролог объяснил, почему продуктивность заметно снижается в жаркую погоду
Как сохранить продуктивность в жару
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Невролог Али Исмаилов рассказал «Чемпионату», что снижение продуктивности в жаркую погоду — это нормальная физиологическая реакция, а не признак слабости. Организм тратит больше ресурсов на терморегуляцию: усиливается потоотделение, расширяются сосуды, может снижаться артериальное давление, быстрее наступает утомление, поэтому в жару нельзя требовать от себя той же скорости, что и в комфортную погоду.

«Чтобы сохранить работоспособность, важно правильно распределять нагрузку. Самые сложные задачи лучше выполнять утром, когда температура ниже. В течение дня нужно делать короткие паузы, пить воду небольшими порциями, не злоупотреблять кофе и сладкими напитками. Рабочее место желательно проветривать или охлаждать, но избегать резкого перепада температур из-за кондиционера. Также стоит отказаться от тяжёлой еды днём: после плотного обеда сонливость в жару усиливается», — рекомендовал эксперт.

Не забывайте прислушиваться к себе. Если появилась выраженная слабость, головокружение, сердцебиение или тошнота, лучше снизить нагрузку и уйти в прохладное место.

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