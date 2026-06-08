Врач рассказал, когда бег может навредить здоровью

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», когда бег может навредить здоровью. По словам врача, это нагрузка с ударным воздействием, поэтому при неправильной технике он может стать причиной проблем.

«Самые частые жалобы связаны с коленями, голеностопом, стопами, поясницей и мышцами голени. Риск выше, если человек резко увеличивает дистанцию, бегает в неподходящей обуви или без разминки. Опасность представляют и слишком частые тренировки без восстановления. Тогда вместо пользы можно получить переутомление, хроническую усталость и снижение мотивации. Если есть лишний вес, заболевания суставов или позвоночника, начинать бегать нужно особенно осторожно», — сказал эксперт.

С осторожностью к бегу стоит относиться людям с выраженными проблемами сердца, суставов, позвоночника, а также тем, кто давно не занимался спортом. При боли, головокружении, одышке или дискомфорте в груди тренировку нужно прекратить и обсудить нагрузку с врачом.

Если человек только начинает, лучше не стартовать с полноценного бега. Более безопасный вариант — чередовать быструю ходьбу и лёгкий бег, постепенно увеличивая время нагрузки.

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