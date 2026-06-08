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«Красочный забег» в Москве собрал 10 тысяч участников

«Красочный забег» в Москве собрал 10 тыс. участников
Красочный забег
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Пятикилометровая дистанция, три красочные зоны и около 10 тысяч участников — в воскресенье, 7 июня, в столице в 12-й раз состоялся «Красочный забег». Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Маршрут забега прошёл через Олимпийский проспект и улицу Дурова. Бегуны стартовали недалеко от спорткомплекса «Олимпийский» и финишировали на Цветном бульваре у Трубной площади.

Это тот самый старт Бегового сообщества, на котором не используются чипы хронометража, а значит, личное время участников не замеряется. Результаты фиксируются только у трёх самых быстрых мужчин и женщин.

Фото: Беговое сообщество

Быстрее всех среди мужчин дистанцию преодолел Иван Панфёров (14.28). Второе место занял Александр Рыбалкин с результатом 14.29, третье — Игорь Михальчук (14.34). Среди женщин первой финишировала Юлия Конякина — её результат 16.50. Серебряным призёром стала Мария Семенцова (17.08), на третьей позиции — Екатерина Родичева (17.15). Все финишёры получили памятные значки с символикой забега.

Также в рамках Красочного забега прошёл уже полюбившийся участникам конкурс костюмов. Победителем в индивидуальном зачёте стал «Демогоргон», в парном — «Вокруг света за 80 дней» и групповом — «Кавказская пленница». Победителей и призёров конкурса наградили специальными призами.

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