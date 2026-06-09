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Врач рассказала, почему в жару нельзя пить ледяную воду

Врач рассказала, почему в жару нельзя пить ледяную воду
Почему в жару нельзя пить ледяную воду
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Диетолог и нутрициолог Виктория Кострова рассказала «Чемпионату», что ледяная вода в жаркую погоду может привести к сосудистому спазму. Она резко охлаждает стенки желудка и соседние органы, организм реагирует как на стресс и угрозу переохлаждения: кровеносные сосуды сужаются, а естественная теплоотдача блокируется. В итоге внутреннее тепло «запирается», вам становится ещё жарче.

Если выпить воду со льдом вместе с едой, процесс переваривания практически остановится. Низкие температуры парализуют выработку пищеварительных ферментов и провоцируют спазм желчного пузыря. В животе ощущается тяжесть, вздутие, нарушается усвоение нутриентов, жизненно важных химических соединений, поступающих с едой. Резкий локальный перепад температур даёт очень серьёзную нагрузку на горло, что часто приводит к возникновению летних ангин.

«Пейте воду комнатной температуры, слегка тёплую — 35-40℃. Такая вода быстро всасывается в кровоток, снижает густоту крови, что критически важно в жару для работы сердца, физиологично охлаждает тело за счёт лёгкого естественного потоотделения. А для лучшего утоления жажды добавьте в стакан дольку лимона», — рекомендовала эксперт.

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