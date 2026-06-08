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Около 2 тысяч спортсменов приняли участие в IRONSTAR МИНСК 2026

Около 2 тысяч спортсменов приняли участие в IRONSTAR МИНСК 2026
IRONSTAR МИНСК 2026
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6 и 7 июня в Минске прошёл спортивный фестиваль IRONSTAR МИНСК 2026. На берегу Заславского водохранилища — Минского моря — развернулась масштабная спортивная программа: заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и триатлонные гонки. Фестиваль объединил участников из 69 регионов Беларуси и России.

Фестиваль открылся с заплывов SWIMSTAR в акватории Заславского водохранилища. Спортсмены преодолели дистанции в одну морскую милю (1,93 км) и две морские мили (3,704 км), следом стартовали участники заплывов на 1 км и командная эстафета — 2 км на двух участников. Вода, природа и соревновательный дух задали тон всему уикенду.

В тот же день состоялись женский забег IRONLADY и мужской забег MANSTAR: участники пробежали 5 км по одному из самых живописных маршрутов города — в центре Минска вдоль реки Свислочь с забеганием в парковые зоны. Все финишировавшие получили памятные медали, а участницы женского забега — цветы от организаторов. Завершили спортивный день детские забеги STARKIDS: юные спортсмены преодолели 500 или 1000 м в зависимости от возрастной категории.

Воскресенье, 7 июня, стало основным соревновательным днём фестиваля. Триатлеты вышли на старт двух дистанций: «полужелезной» IRONSTAR 113 МИНСК 2026 (1,93 км плавания + 87,5 км велогонки + 20,4 км бега) и «олимпийской» (1,5 км + 42,9 км + 10,7 км). Наряду с индивидуальными зачётами выступали эстафетные команды — мужские, женские и смешанные. Гонки прошли в атмосфере драйва, которую создали как сами спортсмены, так и болельщики на трассе.

Интересной особенностью фестиваля спорта в Минске стали семейные победы. На дистанции 113 две золотые медали завоевали Илья и Юлия Прасоловы. На олимпийской дистанции победили Игорь Полянский у мужчин и его супруга Елена Полянская среди девушек. И даже субботние забеги на 5 км среди мужчин и женщин не обошлись без парных побед. Евгений Дога и Уля Варуха забрали две золотые медали себе домой.

Фото: Пресс-служба фестиваля IRONSTAR МИНСК 2026

Результаты

IRONSTAR 113

Мужчины

  1. Илья Прасолов — 03:34.32;
  2. Николай Ярошенко — 03:39.21;
  3. Дмитрий Страхов — 03:50.33.

Женщины

  1. Юлия Прасолова — 04:49.02;
  2. Анна Иванова — 04:36.56;
  3. Анастасия Моисеенко — 04:44.52 

IRONSTAR OLYMPIC

Мужчины

  1. Игорь Полянский — 01:58.32;
  2. Иван Горланов — 02:00.08;
  3. Павел Самохин — 02:00.49.

Женщины

  1. Елена Полянская — 02:15.48;
  2. Елизавета Покровская — 02:25.45;
  3. Галина Четверикова — 02:35.36.

SWIMSTAR 1 МИЛЯ

Мужчины

  1. Сергей Журавлёв — 00:23.31;
  2. Кирилл Чибисов — 00:25.52;
  3. Александр Шемяков — 00:26.30.

Женщины

  1. Анастасия Мордасова — 00:25.14;
  2. Анастасия Абросимова — 00:25.18;
  3. Инга Филиппова — 00:28.22.

SWIMSTAR 2 МИЛИ

Мужчины

  1. Павел Чайков — 00:42.42;
  2. Кирилл Малешин — 00:46.20;
  3. Дмитрий Митряков — 00:46.21.

Женщины

  1. Александра Романенкова — 00:47.22;
  2. Анастасия Шульженко — 00:51.55;
  3. Анастасия Кан — 00:53.01.

SWIMSTAR 1 КМ

Мужчины

  1. Дмитрий Сорокин — 00:14.03
  2. Семен Макович — 00:14.27
  3. Кирилл Бровко — 00:14.48

Женщины

  1. Анастасия Шульженко — 00:15.08;
  2. Анастасия Казакова — 00:16.27;
  3. Юлия Громова — 00:16.39.

SWIMSTAR 2 КМ

Команда

  1. FamilySwimming — 00:27.06;
  2. Байкальские фоксеры team — 00:28.01;
  3. ManekiSwim — 00:28.57.

IRONLADY

Женщины

  1. Уля Варуха — 00:18.00;
  2. Дарья Левина — 00:18.31;
  3. Анна Гарбар 00:19.00.

MANSTAR

Мужчины

  1. Евгений Дога — 00:15.16;
  2. Иван Надоров — 00:15.24;
  3. Константин Лобов 00:15.45.

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