Около 2 тысяч спортсменов приняли участие в IRONSTAR МИНСК 2026

6 и 7 июня в Минске прошёл спортивный фестиваль IRONSTAR МИНСК 2026. На берегу Заславского водохранилища — Минского моря — развернулась масштабная спортивная программа: заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и триатлонные гонки. Фестиваль объединил участников из 69 регионов Беларуси и России.

Фестиваль открылся с заплывов SWIMSTAR в акватории Заславского водохранилища. Спортсмены преодолели дистанции в одну морскую милю (1,93 км) и две морские мили (3,704 км), следом стартовали участники заплывов на 1 км и командная эстафета — 2 км на двух участников. Вода, природа и соревновательный дух задали тон всему уикенду.

В тот же день состоялись женский забег IRONLADY и мужской забег MANSTAR: участники пробежали 5 км по одному из самых живописных маршрутов города — в центре Минска вдоль реки Свислочь с забеганием в парковые зоны. Все финишировавшие получили памятные медали, а участницы женского забега — цветы от организаторов. Завершили спортивный день детские забеги STARKIDS: юные спортсмены преодолели 500 или 1000 м в зависимости от возрастной категории.

Воскресенье, 7 июня, стало основным соревновательным днём фестиваля. Триатлеты вышли на старт двух дистанций: «полужелезной» IRONSTAR 113 МИНСК 2026 (1,93 км плавания + 87,5 км велогонки + 20,4 км бега) и «олимпийской» (1,5 км + 42,9 км + 10,7 км). Наряду с индивидуальными зачётами выступали эстафетные команды — мужские, женские и смешанные. Гонки прошли в атмосфере драйва, которую создали как сами спортсмены, так и болельщики на трассе.

Интересной особенностью фестиваля спорта в Минске стали семейные победы. На дистанции 113 две золотые медали завоевали Илья и Юлия Прасоловы. На олимпийской дистанции победили Игорь Полянский у мужчин и его супруга Елена Полянская среди девушек. И даже субботние забеги на 5 км среди мужчин и женщин не обошлись без парных побед. Евгений Дога и Уля Варуха забрали две золотые медали себе домой.

Фото: Пресс-служба фестиваля IRONSTAR МИНСК 2026

Результаты

IRONSTAR 113

Мужчины

Илья Прасолов — 03:34.32; Николай Ярошенко — 03:39.21; Дмитрий Страхов — 03:50.33.

Женщины

Юлия Прасолова — 04:49.02; Анна Иванова — 04:36.56; Анастасия Моисеенко — 04:44.52

IRONSTAR OLYMPIC

Мужчины

Игорь Полянский — 01:58.32; Иван Горланов — 02:00.08; Павел Самохин — 02:00.49.

Женщины

Елена Полянская — 02:15.48; Елизавета Покровская — 02:25.45; Галина Четверикова — 02:35.36.

SWIMSTAR 1 МИЛЯ

Мужчины

Сергей Журавлёв — 00:23.31; Кирилл Чибисов — 00:25.52; Александр Шемяков — 00:26.30.

Женщины

Анастасия Мордасова — 00:25.14; Анастасия Абросимова — 00:25.18; Инга Филиппова — 00:28.22.

SWIMSTAR 2 МИЛИ

Мужчины

Павел Чайков — 00:42.42; Кирилл Малешин — 00:46.20; Дмитрий Митряков — 00:46.21.

Женщины

Александра Романенкова — 00:47.22; Анастасия Шульженко — 00:51.55; Анастасия Кан — 00:53.01.

SWIMSTAR 1 КМ

Мужчины

Дмитрий Сорокин — 00:14.03 Семен Макович — 00:14.27 Кирилл Бровко — 00:14.48

Женщины

Анастасия Шульженко — 00:15.08; Анастасия Казакова — 00:16.27; Юлия Громова — 00:16.39.

SWIMSTAR 2 КМ

Команда

FamilySwimming — 00:27.06; Байкальские фоксеры team — 00:28.01; ManekiSwim — 00:28.57.

IRONLADY

Женщины

Уля Варуха — 00:18.00; Дарья Левина — 00:18.31; Анна Гарбар 00:19.00.

MANSTAR

Мужчины

Евгений Дога — 00:15.16; Иван Надоров — 00:15.24; Константин Лобов 00:15.45.

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