В «Лужниках» открылся летний сезон: что ждёт гостей

С наступлением лета Олимпийский комплекс «Лужники» превращается в огромную площадку для занятий спортом и активного отдыха на свежем воздухе. Оживают беговые и велосипедные дорожки, площадки воркаута, начинают работать открытые корты, проводятся фестивали и обзорные экскурсии, а зрители предвкушают выступления любимых артистов на Большой спортивной арене. В этом году новым пространством для отдыха стал фонтан на Центральной площади.

Экскурсии на крыше Большой спортивной арены

Этим летом по традиции одним из самых популярных станет экскурсионный маршрут по крыше Большой спортивной арены. Поднявшись на высоту почти 60 метров и пройдя круг длиной в 1 км, можно получить незабываемые впечатления от увиденной панорамы города. С крыши арены открывается захватывающий вид на Москву-реку, Новодевичий монастырь, МГУ, Москву-сити, Воробьёвы горы, парк и территорию «Лужников». Особенно красиво панорама выглядит в вечерние часы, когда на зданиях загорается подсветка.

Экскурсия начинается в чаше арены — у бровки легендарного футбольного поля. Гид рассказывает об истории создания «Лужников» и о том, как развивается современный Олимпийский комплекс. Желающие также могут воспользоваться аудиогидами. Запись на экскурсию уже открыта и доступна на официальном сайте «Лужников».

Занятия спортом на открытом воздухе

Набережная «Лужников» специально оборудована для бега, катания на велосипедах и роликах. Здесь же, вдоль реки, расположены площадки воркаута. На набережной впервые в этом году заработал причал для электросудов.

По завершении работ по благоустройству, которые сейчас активно ведутся в «Лужниках», к велосипедному и беговому маршрутам вдоль набережной и улицы Лужники добавится новый — он пройдёт вокруг Большой спортивной арены и на прилегающих территориях. Дорожки бегового маршрута будут оборудованы специальным резиновым покрытием. Автомобильное движение организовано таким образом, чтобы было удобно всем – тем, кто занимается бегом и велосипедным спортом, тем, кто идёт пешком, и тем, кто приезжает на территорию комплекса на личном транспорте.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

Водная гладь на Центральной площади

Там, где зимой можно было посетить единственный в России мультимедийный каток, теперь можно посидеть у воды, наслаждаясь видом на Большую спортивную арену, Москву-реку и Воробьёвы горы. Новое пространство для отдыха — водная гладь с танцующими фонтанами и 3Д-мэппингом в вечернее время, кафе и ресторанами.

Открытые корты

Летом между Дворцом тенниса и Универсальным спортивным залом «Дружба» начинают работать открытые корты для большого тенниса и падел-тенниса. Комфортная территория включает не только спортивную составляющую, оборудованную по самым современным стандартам, но и всю необходимую инфраструктуру для отдыха после тренировок. Открытые теннисные корты Дворца тенниса «Лужники» уже доступны для бронирования и функционируют в полном объёме.

Пляж «Лужники»

Пляж «Лужники» — сезонный курорт в центре города с двумя бассейнами 20 и 50 метров, также большой зелёной территорией с лежаками, детскими водными развлечениями, площадкой для волейбола, банями и кафе.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

События в «Лужниках»

С мая по сентябрь на территории и объектах «Лужников» состоятся более 20 различных мероприятий. Среди запланированных фестивалей — «Лето в Москве», Фестиваль школьного спорта, «Уличный драйв» и другие. В концертной афише «Лужников» — такие звёзды, как Егор Крид, Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, группы «Руки Вверх!» и «Звери». Особым событием станет выступление в «Лужниках» возрождённой группы «Кино». Дважды в этом сезоне на Большой спортивной арене выступит Баста — сольно и в тандеме с Гуфом. Также в «Лужниках» состоится концерт популярных блогеров и ностальгическая Дискотека 80-х. В УСЗ «Дружба» до 30 сентября можно будет посетить цирковое шоу «Сны Пушкина».

Открытые веранды кафе и ресторанов

С наступлением тепла приятно провести время на веранде ресторана или кафе в зелёной парковой зоне или на набережной с видом на Москву-реку. В «Лужниках» представлены разные гастрономические форматы: от кафе до ресторанов с полноценным меню азиатских и европейских кухонь.

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