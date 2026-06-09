Чемпионка России Чеканина рассказала, как философия дзюдо помогает ей в жизни

Чемпионка России по дзюдо Полина Чеканина рассказала в интервью «Чемпионату», как философия этого вида спорта помогает ей в жизни.

«Дзюдо дало мне прежде всего дисциплину, ответственность и уважение к людям. Уважение к сопернику. У нас в дзюдо всегда есть поклон перед схваткой и после схватки. Неважно, выиграл ты или проиграл. Ты всегда должен сопернику отдать дань уважения, поклониться, уйти», — сказала Чеканина.

Спортсменка уверена, что дзюдо — не просто вид спорта, а настоящее искусство, которое требует вложений со всех сторон. Опыт многолетних тренировок, соревнований и побед Чеканина перенесла в собственное дело. После завершения спортивной карьеры она открыла студию горячей йоги.

Полную версию интервью с Полиной Чеканиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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