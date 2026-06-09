Чемпионка России Чеканина поделилась воспоминаниями о первых детских впечатлениях от дзюдо

Чемпионка России по дзюдо Полина Чеканина в интервью «Чемпионату» поделилась воспоминаниями о первых детских впечатлениях от дзюдо. Спортсменка отметила, что для неё всегда особым элементом был татами.

«Татами, да! Это всегда волнение, что ты несёшь какую-то ценность — дзюдо, философию дзюдо. И татами — это прежде всего запах, такой специфический запах, интересный, резиной пахнет. Это, конечно, незабываемое ощущение. Вообще у нас был такой небольшой зал: половина зала была для волейболистов, половина — для дзюдоистов», — рассказала она.

За годы соревнований Чеканина трижды становилась чемпионкой России. В 2007 году она завершила карьеру в дзюдо и нашла себя в другом виде спорта. Чемпионка открыла собственную студию горячей йоги.

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