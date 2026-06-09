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«Балтийский песчаный марафон» пройдёт в Калининградской области 12 июня

«Балтийский песчаный марафон» пройдёт в Калининградской области 12 июня
«Балтийский песчаный марафон»
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«Балтийский песчаный марафон» пройдёт в Калининградской области 12 июня. Локация — города Янтарный и Балтийск. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на стартах 30 км (Янтарный—Балтийск), 13 км (Витланд — Балтийск), 4,5 км (Балтийский пляж —Балтийск-стадион). Для участия необходимо предъявить медицинский допуск.

Все финишировавшие участники получат памятные медали. Церемония награждения лучших спортсменов пройдёт на дистанциях 30 км и 13 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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