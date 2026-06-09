Фитнес-эксперт объяснила, почему не стоит заниматься спортом на улице в жаркую погоду

Эксперт в области фитнеса и биомеханики движения Анастасия Гулянина поделилась с «Чемпионатом» несколькими принципами тренировок в жаркую погоду. Летом многие продолжают заниматься спортом на улице, и бег остаётся одним из самых популярных форматов активности. Это неудивительно, он не требует абонемента, сложного оборудования или специальных площадок. Именно поэтому даже в жаркий сезон люди стараются не отказываться от тренировок полностью.

Если температура поднимается выше +30°C, интенсивные нагрузки на улице лучше сократить. Организм в жару тратит больше ресурсов на охлаждение, поэтому пульс повышается быстрее, а риск перегрева возрастает. Тренироваться на улице в жару можно, но нагрузка должна быть адаптирована под погоду. Главная ошибка летом — пытаться заниматься в том же темпе, что и в прохладное время года. В жару организм тратит больше ресурсов на охлаждение, поэтому пульс повышается быстрее, а риск перегрева становится значительно выше.

«В жаркую погоду стоит снизить интенсивность тренировки примерно на 20-30%, особенно если речь идёт о беге, интервальных нагрузках или длительном кардио. Лучше делать больше пауз и внимательно следить за самочувствием. Также важно соблюдать несколько базовых правил: пить воду небольшими порциями до, во время и после тренировки, выбирать светлую одежду из дышащих тканей, использовать головной убор и тренироваться в парках или в тени», — рекомендовала эксперт.

Жара — не повод полностью отказываться от активности, но летом спорт должен быть прежде всего безопасным и комфортным для организма.

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