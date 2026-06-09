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Врач рассказала, как распознать аллергию на домашнюю пыль

Врач рассказала, как распознать аллергию на домашнюю пыль
Как распознать аллергию на пыль
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Врач-аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова рассказала «Чемпионату», как распознать аллергию на домашнюю пыль. Лето обычно ассоциируется со свежим воздухом, открытыми окнами и облегчением для тех, кто устал от отопительного сезона. Но для людей, чувствительных к домашней пыли, тёплое время года не всегда становится передышкой.

Симптомы могут оставаться такими же назойливыми, как зимой, а иногда даже усиливаться из-за изменения микроклимата в домах в летний период, биологических особенностей главного компонента пыли — пылевых клещей (Лето — это период их максимальной активности. Клещи бурно размножаются).

«Слизистая оболочка носа, воспалённая из-за постоянного контакта с пылью, становится сверхчувствительной (гиперреактивной) к любым внешним факторам. Летом на неё агрессивно воздействуют сухой, холодный воздух из кондиционеров (вызывает отёк и заложенность), крупная уличная пыль, смог и выхлопные газы, а также перепады температур при переходе из жары в охлаждаемое помещение», — объяснила эксперт.

Если каждое утро начинается с заложенного носа, чихания, зуда в глазах и ощущения, что в квартире «нечем дышать», речь может идти не о простом раздражении, а об аллергии на домашнюю пыль. Это состояние нередко сопровождает человека круглый год, но летом его особенно легко недооценить: кажется, что причина точно не в «сезоне», а значит, можно потерпеть. На практике именно такая аллергия часто мешает нормально спать, работать и отдыхать даже в самые тёплые месяцы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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