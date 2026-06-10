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Спортивно-туристический марафон «Непобедимые» пройдёт в Краснодарской области 12 июня

Спортивно-туристический марафон «Непобедимые» пройдёт в Краснодарской области 12 июня
Спортивно-туристический марафон «Непобедимые»
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Спортивно-туристический марафон «Непобедимые» пройдёт в Краснодарской области 12 июня. Локация — Кеслеровское поселение, хутор Садовый. Это любительский марафон по уникальной природной тропе среди сосен и виноградных плантаций.

Тропа, по которой проложены дистанции, соединит ряды винограда, Дoлину гейзеров, голубые озёра и исторические памятники. К участию приглашаются все желающие.

Организаторы предлагают несколько форматов участия на выбор: «Парад» и «Семейный формат» на 1 км, «Виноградный» на 3км, «Дoлина гейзеров» на 8 км, «Голубое озеро» на 14 км, полумарафон на 21 км и марафон 42 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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