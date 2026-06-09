Интерес россиян к нейросетям для создания музыки вырос почти на четверть

Трафик россиян на сервисы нейросетей для создания музыки и обработки голоса с начала 2026 года вырос более чем на 20%, а время использования увеличилось на 45%. Согласно исследованию аналитиков Yota на основе обезличенных данных абонентов, относительно мая прошлого года показатель вырос почти на четверть.

Интерес к нейрокаверам – песням с синтезированными голосами артистов – стимулирует рост популярности ИИ-музыки. Яркий пример – версия «Седой ночи» голосом Канье Уэста, собравшая 29 млн прослушиваний в Shazam.

Наиболее популярным сервисом для генерации музыки у россиян остаётся Suno, на который приходится 73% аудитории и 94% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. Второй по востребованности – Vocal Remover, который используют 20% аудитории. На третьем месте — создающий музыку на основе текстовых промтов сервис Udio (доля — 3%).

Наибольший рост демонстрируют платформы, специализирующиеся на обработке голоса и создании AI-каверов. С начала года трафик сервиса Moises.ai увеличился более чем вдвое (+116%), а Vocal Remover — на 65%. Наиболее впечатляющую динамику показал сервис Covers.ai, где объём трафика в апреле 2026 года оказался в более чем 20 раз выше по сравнению с январём, а в годовом сопоставлении вырос на 78%.

Аналитика показывает, что ядро аудитории ИИ-сервисов для генерации музыки составляют пользователи в возрасте от 26 до 45 лет, формирующие около 50% трафика и времени использования. Ещё порядка 20% активности приходится на возрастную группу 46–55 лет. Однако наиболее динамичный рост вовлечённости демонстрируют старшие возрастные группы: несмотря на долю трафика лишь в 14%, россияне старше 56 лет увеличили своё время в приложениях весной 2026 года на 38% год к году, а в мае показатель вырос более чем в 2,5 раза. В то же время сегмент 14–25-летних пользователей занимает меньшую долю (11% трафика и 7% времени), но является основным драйвером формирования вирусных трендов.

Доля мужчин среди пользователей музыкальных нейросетей составляет 66%, на них приходится 73% трафика и 79% общего времени в сервисах. По объёму трафика на AI-музыкальные сервисы лидирует Москва (24%). Далее следуют Новосибирск (6%), Санкт-Петербург (4%), Пермь и Самара (по 3%).