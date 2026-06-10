Врач рассказала, может ли хронический стресс спровоцировать развитие диабета

Врач-психиатр Марина Калюжная рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», может ли хронический стресс спровоцировать развитие диабета. По её словам, хронический стресс — это не метафора и не «нервы». Это месяцами повышенный кортизол и адреналин в крови.

«Именно эти гормоны напрямую вмешиваются в углеводный обмен: они поднимают уровень глюкозы, потому что организм готовится «бить или бежать» — ему нужна быстрая энергия. Если этот режим длится не часы, а месяцы, ткани постепенно перестают нормально реагировать на инсулин. Клетки как будто устают от постоянного сигнала тревоги», — сказала врач.

Поджелудочная железа вынуждена работать на износ, вырабатывая всё больше инсулина, чтобы компенсировать эту нечувствительность. Со временем её ресурсы истощаются, уровень сахара в крови стабильно растёт, и развивается предиабет, а затем и сахарный диабет II типа.

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