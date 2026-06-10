Травматолог объяснил, к каким последствиям может привести ношение узкой обуви

Завотделением травматологии и ортопедии «ЮниКлиник» Михаил Болотников объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», к каким последствиям может привести ношение узкой обуви.

«Обувь, которая меньше на один-два размера или имеет узкий носок, может приводить к натоптышам, пяточной шпоре, вызывать проблемы с суставами: артрозы мелких суставов стопы и даже артрозы коленных суставов. Также возможно развитие отёков и варикозной болезни вследствие ухудшения венозного оттока», — сказал эксперт.

Врач добавил, что, если стопа перестаёт выполнять амортизирующую функцию, нагрузка распределяется неправильно и ложится на другие суставы. А вместе с ними часто ноет и спина, так как перекошенная стопа меняет положение таза и вызывает хроническое напряжение мышц.

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