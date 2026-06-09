«Чемпионат» наградил победителей конкурса медиапроектов в рамках Студенческого кубка БС

5 июня 2026 года состоялось итоговое мероприятие Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС) сезона-2025/2026, в рамках которого прошло торжественное награждение победителей конкурса лучших студенческих медиапроектов.

В течение шестого сезона СКБС спортивный портал «Чемпионат» совместно с Беговым сообществом провели конкурс лучших медиапроектов. Основная задача конкурса – поддержка студенческих проектов и их авторов, которые освещают и популяризируют лёгкую атлетику в своих высших учебных заведениях. Участники могли подать заявки в четырёх номинациях: «Лучшая фотография», «Лучший редакционный материал», «Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте» и «Лучший видеоматериал».

По результатам оценки экспертного жюри победителями стали:

номинация «Лучшая фотография» — Виктория Частоколова (НИУ МГСУ);

— Виктория Частоколова (НИУ МГСУ); номинация «Лучший редакционный материал» — Ярослав Жуков (МГУ им. М. В. Ломоносова);

— Ярослав Жуков (МГУ им. М. В. Ломоносова); номинация «Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте» — Инна Валикова, Валерия Деденёва, Мария Акбари Каффаш (НИУ ВШЭ);

— Инна Валикова, Валерия Деденёва, Мария Акбари Каффаш (НИУ ВШЭ); номинация «Лучший видеоматериал» — Богдан Кавц, Тигран Степанян, Илья Жуковский и Анжелика Суворова (команда студентов НИУ МЭИ, Российского университета транспорта (МИИТ) и РЭУ им Г. В. Плеханова).

Фото: Беговое сообщество

«Чемпионат» и Беговое сообщество проводят конкурс лучших студенческих медиапроектов уже во второй раз. В этом сезоне организаторы добавили новую номинацию «Лучший видеоматериал» и получили суммарно в шесть раз больше конкурсных заявок, чем годом ранее. Победителей наградили памятными призами и предоставили возможность пройти стажировку в «Чемпионате» и Беговом сообществе.

Студенческий кубок Бегового сообщества — это серия командных соревнований от Бегового сообщества, объединяющая студентов московских вузов. Кубок проводится в Москве с 2020 года и включает пять этапов в разных беговых дисциплинах — в манеже, на шоссе, на стадионе и классические кроссы. Кроме спортивной программы, проект формирует студенческое беговое комьюнити, создавая пространство для общения и новых знакомств. С каждым сезоном растёт уровень конкуренции между вузами и повышаются спортивные результаты участников, а сам формат соревнований задаёт новые тренды развития студенческого бега и проведения турниров в других регионах. По итогам сезона три команды-призёра получают денежные вознаграждения на развитие спорта в своих образовательных организациях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.