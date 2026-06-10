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«Чемпионат» совместно с фондом «Дополнительное время» запустил проект «Дело чемпионки»

«Чемпионат» совместно с фондом «Дополнительное время» запустил проект «Дело чемпионки»
Специальный проект «Дело чемпионки»
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Спортивный портал «Чемпионат» совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время» запустили специальный проект «Дело чемпионки». Это серия материалов о спортсменках, которые завершили профессиональную спортивную карьеру и открыли бизнес.

Дело чемпионки Подробнее

В интервью профессиональные атлетки рассказывают, как дисциплина помогает начать дело, которое будет приносить доход, почему из спортсменов получаются идеальные управленцы и как использовать полученные навыки для построения успешного бизнеса.

Проект объединяет девять героинь из разных уголков России – олимпийских чемпионок и призёров международных соревнований, которые смогли совершить непростой переход из большого спорта в предпринимательство и общественную деятельность. Сегодня они развивают собственные компании, образовательные проекты и спортивные школы, вдохновляя новое поколение своим примером.

На «Чемпионате» уже доступны семь историй, героинями которых стали Олеся Красномовец, Маргарита Нестерова, Евгения Белякова, Ирина Правдина, Владлена Бобровникова, Анастасия Гребёнкина и Полина Чеканина.

Проект призван напомнить о том, что после ухода из большого спорта жизнь профессионального спортсмена не заканчивается, а умение проигрывать и начинать всё сначала – не менее важные навыки, чем носить золотые медали.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте истории героинь проекта:
«Я меняю судьбы, влюбляю в бег». Олимпийский призёр Красномовец открыла школу бега
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«Я меняю судьбы, влюбляю в бег». Олимпийский призёр Красномовец открыла школу бега
«Верить, пока не опустятся руки». Вице-чемпионка мира Нестерова открыла школу плавания
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«Верить, пока не опустятся руки». Вице-чемпионка мира Нестерова открыла школу плавания
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