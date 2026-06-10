«Чемпионат» совместно с фондом «Дополнительное время» запустил проект «Дело чемпионки»

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время» запустили специальный проект «Дело чемпионки». Это серия материалов о спортсменках, которые завершили профессиональную спортивную карьеру и открыли бизнес.

В интервью профессиональные атлетки рассказывают, как дисциплина помогает начать дело, которое будет приносить доход, почему из спортсменов получаются идеальные управленцы и как использовать полученные навыки для построения успешного бизнеса.

Проект объединяет девять героинь из разных уголков России – олимпийских чемпионок и призёров международных соревнований, которые смогли совершить непростой переход из большого спорта в предпринимательство и общественную деятельность. Сегодня они развивают собственные компании, образовательные проекты и спортивные школы, вдохновляя новое поколение своим примером.

На «Чемпионате» уже доступны семь историй, героинями которых стали Олеся Красномовец, Маргарита Нестерова, Евгения Белякова, Ирина Правдина, Владлена Бобровникова, Анастасия Гребёнкина и Полина Чеканина.

Проект призван напомнить о том, что после ухода из большого спорта жизнь профессионального спортсмена не заканчивается, а умение проигрывать и начинать всё сначала – не менее важные навыки, чем носить золотые медали.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.